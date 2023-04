A Benicio del Toro le pidieron cambiarse el nombre al inicio de su carrera

El actor Benicio del Toro, quien que recibe el Premio Platino de Honor, comentó que cuando inició su carrera en Hollywood le pidieron cambiarse el nombre, pero él se aferró y comenzó a darle una dimensión a los personajes que interpretó

El actor Benicio del Toro sumó al Oscar que posee como Mejor Actor de Reparto, al Globo de Oro, al Oso de Plata de Berlín, todos ellos por su trabajo en Traffic, así como al reconocimiento que recibió en el Festival de Cannes por su trabajo en Che Parte 1 y Parte 2, el Premio Platino de Honor, mismo que recibió ayer por la mañana en el marco de la décima edición de los Premios Platino, que reconocen lo mejor del Cine Iberoamericano. El actor de 56 años, arribó cerca de las diez de la mañana al Hotel Intercontinental de la capital madrileña para charlar con los medios y hacer un balance de lo que ha sido su vida desde que inició su carrera hace 36 años, hasta el día de hoy, que es padre.

¿Cómo me veo hoy en día? Yo diría que trato, intento de estar en el presente. Mirar hacia atrás no es mirar hacia delante, mientras más pasan los años uno se da cuenta que la vida se va moviendo y entonces uno reflexiona. Ahora soy padre, eso me ha cambiado mucho y veo muchos muñequitos, más que antes. Creo que como actor he tenido la oportunidad de trabajar con directores excelentes, con grandes talentos, algunos los mejores del mundo. He tenido la oportunidad de trabajar con actores, también fantásticos, he colaborado con productores, con escritores, entonces uno va un poquito como Sponge Bob (Bob Esponja), absorbiendo, y creo que vas aprendiendo.