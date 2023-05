La activista Ceci Flores presenta denuncia ante la fiscalía de Sonora por amenazas de muerte en su contra

La fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, Ceci Patricia Flores Armenta, informó que interpuso denuncias ante la Fiscalía General estatal por las amenazas de muerte que ha recibido para que desista en sus labores de búsqueda de desaparecidos.

En un video difundido en Twitter, Ceci Flores detalló que sigue siendo víctima de constantes amenazas, a pesar de contar con protección permanente del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (Segob).

“Esperemos que en esta ocasión, ya que entró un nuevo fiscal, que empiecen a hacer de verdad las investigaciones, a los números de teléfono, a los perfiles de los que he sido amenazada”, declaró la líder del colectivo.

La activista denunció que ha sido víctima de una tortura psicológica debido a las amenazas de muerte para que desista en la búsqueda de sus hijos.

“Tantas cosas que me ponen donde me dicen que me van a torturar, que me van a desaparecer, que me van a matar, por andar buscando a mis desaparecidos, que ya renuncie, pero no lo puedo hacer”, mencionó.

Ceci Flores exhortó a las autoridades que realicen su trabajo y den con el paradero de las personas responsables.

“Que hagan lo que tengan que hacer, yo tengo que regresar a mi estado a seguir buscando a mis desaparecidos”, agregó

Ceci Flores este lunes dio a conocer que por medio de sus redes sociales que está siendo víctima de amenazas y tortura psicológica por el constante envío de fotos y videos de personas torturadas: “Me dicen que así puedo terminar yo”.

“Hago este video para que esas personas que me están torturando psicológicamente, dejen las amenazas que me hacen (…) están acabando con mi paz e integridad y tengo muchísimo miedo”, apuntó.

Con información de LATINUS.

