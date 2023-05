López Obrador culpa a sus adversarios del espionaje contra Encinas: “No fue ni el gobierno ni el Ejército”

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, deslindó este martes a su gobierno y a la Secretaría de la Defensa Nacional de realizar espionaje contra periodistas y funcionarios, como Alejandro Encinas, y acusó que sus adversarios pudieron haber intervenido las comunicaciones del subsecretario para perjudicar a su administración.

“Nosotros no espiamos a ninguna persona, a ningún ciudadano, no espiamos a periodistas, ni mucho menos a servidores públicos, a nadie, no somos iguales, no hacemos espionaje se hace investigación para asuntos relacionados con el combate a la delincuencia y esto de conformidad con la ley por seguridad nacional, eso es lo que hacemos, lo demás es una invención“.

“Hay que ver quién lo hizo, pero no fue el gobierno federal, no fue el Ejército, no fue el sistema de inteligencia, seguramente, si lo intervinieron, fueron los mismos de siempre, estos conservadores autoritarios queriendo confundir, pero es importante aclararlo”, afirmó el mandatario durante su conferencia matutina.

El mandatario federal afirmó que sus adversarios espiaron en el pasado y siguen con estas prácticas, pues “compraron aparatos” para ese fin, e insistió en señalar a las agencias extranjeras.

El diario The New York Times publicó el pasado 22 de mayo que el celular de Encinas fue infectado varias veces por el software de espionaje Pegasus, incluso el año pasado, mientras lideraba la investigación de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa.

En tanto, el presidente López Obrador anunció que enviará una segunda carta al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, para exigir la extradición de Tomás Zerón, exdirector de la extinta Agencia de Investigación Criminal (AIC), implicado en el caso de Ayotzinapa.

