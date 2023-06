Destacan compromiso del Ejecutivo para apoyar a la industria tequilera

La industria tequilera entregó un reconocimiento al gobernador Enrique Alfaro, por el impulso que ha dado en materia de certificación, denominación de origen, promoción y protección al medio ambiente a través de políticas públicas como la de producción de agave libre de deforestación, lo que ha mejorado la perspectiva de desarrollo e incursión a las economías verdes.

El mandatario puntualizó que el sector ha evolucionado y logrado un crecimiento sostenido, incluso más allá de las predicciones económicas en medio de la pandemia de COVID-19 y el cierre de actividades en algunos sectores. Precisó que las decisiones que se tomaron en Jalisco en el marco de la emergencia sanitaria permitieron que varios sectores rompieran récords en ventas, exportaciones, generación de empleos e inversiones:

“Me da mucho gusto poder ser parte de un esfuerzo colectivo que se ha sostenido durante tantos años y que hoy tiene el tequila como un producto de clase mundial con perspectivas de crecimiento, yo diría, infinitas. Es simplemente cuestión de entender, valorar lo que se ha logrado, en dónde estaba esta industria hace algunos años, hace 20 años, era una realidad muy diferente, no solamente el tequila y su presencia en el mundo, hay que recordar en dónde estaba la cadena productiva agave-tequila”.

Advirtió que todos estos logros tienen que quedar protegidos y ser defendidos desde el Consejo Regulador del Tequila (CRT), para que independientemente de quienes resulten ganadores en el próximo proceso electoral, se sigan implementando políticas públicas exitosas como la del tequila libre de deforestación o la quema de zafra en verde para la industria cañera, que han sido reconocidas a nivel mundial por su impacto positivo a la protección del medio ambiente y en el impulso a la economía sustentable:

“Viene un año intenso para Jalisco y para México, un año electoral, tenemos que hacer un enorme esfuerzo para blindar lo que se ha hecho bien y, que la dinámica política no saque de rumbo, no saque de ruta proyectos que van dando resultados, que no vayan a surgir en el camino, con propósitos, insisto, electorales, intenciones, ideas, iniciativas que quieran dar un retroceso a lo que hemos avanzado”.

El presidente del Consejo Regulador del Tequila, Miguel Ángel Domínguez, reconoció que en ningún otro gobierno se había logrado la promoción y el nivel de crecimiento en ventas locales e internacionales que se tiene hoy:

“Durante su administración, señor gobernador, la agroindustria del Tequila ha tenido su mejor época de crecimiento en el área de superficie de cultivo de agave, en producción y en exportación. Gracias al trabajo en conjunto se han logrado superar nuestros propios récords; tan solo en 2022 se consumieron 2.6 millones de toneladas de agave, se produjeron 651 mil 500 litros de Tequila y fueron exportados 415. Actualmente son más de 36 mil los productores de agave registrados y más de 100 mil las familias que dependen de esta importante agroindustria”.

