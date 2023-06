Lionel Messi elige la tranquilidad familiar y va al Inter de Miami

El destino de Lionel Messi fue una intriga durante meses. Ante el poder descomunal de la fortuna petrolera en Arabia Saudita, el argentino eligió como destino el Inter de Miami de la ascendente liga estadunidense MLS. La razón que lo llevó a tomar esta decisión, según dijo en entrevista con Mundo Deportivo, fue la necesidad de encontrar un remanso para su familia, aunque admitiera que les hacía ilusión volver a Barcelona.

“Tomé la decisión de ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al cien por ciento. Me faltan algunas cosas, pero decidimos continuar el camino”, dijo en la exclusiva con los diarios deportivos Mundo Deportivo y Sport.

El par de años que vivió en París mientras jugaba con el PSG los recuerda como una mala etapa, con la única excepción del campeonato del mundo que consiguió con Argentina, y que afectó la vida más íntima con su familia.

Sin cargos de conciencia

Tampoco quería tener cargos de conciencia, pues para que Barcelona pudiera hacerse de sus servicios, tenía que hacer todo un rediseño financiero que exigía vender jugadores y bajar sueldos de otros.

“Escuché que tenían que vender jugadores o bajar sueldos y la verdad es que yo no quería pasar por eso ni hacerme cargo de obtener algo que tuviera que ver con todo ello”, declaró Messi.

“Ya se me acusó de muchísimas cosas que no fueron ciertas en mi carrera en el Barça y ya estaba un poco cansado, no deseaba volver a pasar por aquello”.

En la decisión también influyó la ex estrella del Manchester United, David Beckham, presidente del Inter de Miami desde su fundación hace cinco años. El club es el último en la Conferencia Este y uno de los tres peores de toda la MLS.

Tomó meses de negociaciones con la Liga, los dueños de Inter de Miami, Adidas e incluso la participación de Apple para que Messi aceptara la oferta.

Lo que asombró a muchos no fue tanto la dificultad de volver al futbol europeo, en concreto al Barcelona, como vencer al poderío petrolero de Arabia Saudita. Se presumía que el astro argentino iba a firmar con Al-Hilal, de la liga saudita, tras los pasos de su eterno rival Cristiano Ronaldo. La capacidad económica en aque-lla nación no tiene competencia, pues los clubes son financiados por el fondo soberano del gobierno.

“Tuve ofertas de otros equipos europeos, pero ni siquiera las evalué porque mi idea era ir a Barcelona y si no salía, analizándolo, pues salir del futbol del viejo continente y más después de haber ganado el Mundial, que era lo que me faltaba para cerrar mi carrera por este lado y vivir la Liga de Estados Unidos de otra manera”, añadió.

La MLS festejó la mayor incorporación a una liga que pretende en unos años ser un referente. Aunque ha captado figuras del futbol europeo en su etapa cercana al retiro, esta vez reciben a un crack que atraerá las miradas de todo el mundo a un torneo que no suele tener mayor impacto fuera de EU.

“Estamos complacidos por el hecho de que Messi haya declarado que pretende unirse al Inter de Miami y a la Major League Soccer este verano”, manifestó en un comunicado la liga de futbol de Estados Unidos y Canadá. “Aunque falta trabajo para definir un acuerdo formal, estamos ansiosos por darle la bienvenida a uno de los mejores jugadores de todos los tiempos”.

Los próximos partidos de Messi serán los amistosos con la selección de Argentina ante Australia el 15 de junio en Pekín y cuatro días después ante Indonesia en Yakarta. El debut con el Inter de Miami llegaría en algún momento de julio, probablemente contra Cruz Azul en la Leagues Cup.

El siete veces ganador del Balón de Oro al mejor futbolista del mundo cambia de continente tras dos años con el París Saint-Germain. A sus 35 años, Messi ya no tiene nada que demostrar en el futbol tras haber completado su obra cumbre cuando alzó la Copa Mundial con Argentina en diciembre. Sin embargo, con el PSG no pudo conquistar la Liga de Campeones.

Barça: “mucha suerte”

Por su parte, el Barcelona le deseó “mucha suerte” a Messi en su nueva aventura tras no poder ficharlo y adelantó que trabajará para hacerle “un gran homenaje”.

“El presidente Joan Laporta entendió y respetó la decisión tomada por Messi de querer competir en un campeonato con menos exigencias y más alejado del foco y la presión a la que ha estado sometido en los últimos años”, indicó el club.

Con información de La Jornada.

