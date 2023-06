López Obrador asegura que aunque tiene licencia temporal en Morena, contribuye fuera de su horario laboral

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este jueves que, aunque tiene licencia temporal en su partido, sigue contribuyendo con Morena, pero fuera de su horario laboral como sucedió con la reunión que sostuvo con aspirantes presidenciales, gobernadores y líderes morenistas.

“Yo no voy a designar a mi sucesor, va a ser el pueblo y no voy a designar tampoco al candidato de mi partido, aunque ahora tengo licencia temporal, a veces contribuyo, pero no en horas de labores, después de las ocho de la noche me reúno y no aquí, sino afuera”, señaló durante su conferencia matutina.

El mandatario federal recordó que en la reunión del 5 de junio se habló de la unidad para garantizar la continuidad del movimiento que encabeza y descartó rupturas dentro de Morena, pues habrá “piso parejo” en la selección del candidato rumbo a 2024.

“Hablamos de la necesidad de mantener la unidad para garantizar la transformación de México, o sea continuidad con cambio, y es muy importante la unidad, que no haya rupturas”, comentó López Obrador.

“Y no tiene porqué haber, porque si es piso parejo, si no hay dedazos, si es el pueblo el que va a decidir en el caso de Morena con una encuesta, porque así lo establecen los estatutos, así se han resuelto las candidaturas para los gobiernos estatales con encuestas y bueno, ahí están los resultados”.

Con información de LATINUS.

