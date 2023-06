Guevara llama “mitote mediático” al caso de las nadadoras

La titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Ana Gabriela Guevara, defendió que el deporte ha recibido un apoyo “histórico” de 782 millones de pesos en estímulos económicos a los participantes y ganadores de medallas en justas de ciclo olímpico bajo el actual gobierno federal; se mantuvo firme ante las críticas provenientes de atletas respecto a la limitación de recursos, aseguró que el organismo no ha sido notificado sobre la resolución del juez en favor de las nadadoras acuáticas para devolverles las becas y sostuvo que “es un mitote mediático”.

Afirmó que no hay rencillas con las nadadoras acuáticas, quienes demandaron a la Conade para recuperar las becas que les fueron retiradas por no apoyar al ex presidente de la Federación Mexicana de Natación, Kiril Todorov, destituido por World Aquatics.

Guevara dijo desconocer por qué las ondinas no llegaron a la ceremonia de abanderamiento en Palacio Nacional, dado que estaban invitadas como el resto de los atletas y entrenan en el CNAR, de donde fueron trasladados al acto.

“Llevo meses diciéndolo, hay una línea editorial de golpear, pero no tenemos nada que ver con el tema de la Federación. (Las nadadoras) deben de años y ejercicios de gobierno anteriores. Es puro juego mediático y no van al fondo de las cosas. El chantaje es ‘tú fuiste atleta y lo sabes’, pero debemos cumplir con la normativa del recurso federal”, precisó.

“Si fuera yo inquisidora, muchos de los que están aquí ya no estarían. Hemos hecho mucho esfuerzo por salvar a muchas disciplinas que están en controversia sus federaciones, caso tiro con arco, caso pentatlón moderno, caso atletismo. Ha sido un esfuerzo titánico por salvarlos. Si nosotros estuviéramos en un plan de cerrazón, estaría colapsado este equipo”, dijo al referirse a la delegación que competirá en los Juegos Centroamericanos y del Caribe El Salvador 2023.

