“Haré realidad que una mujer encabece la nación”: Sheinbaum

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, rindió un informe de labores, antes de dejar la Jefatura de Gobierno, para poder buscar la candidatura de Morena a la presidencia del país, ante ciudadanos, funcionarios del gobierno capitalino e invitados, reunidos en el monumento a la Revolución.

Empieza por destacar que llegó a la Ciudad de México como la primera jefa de Gobierno mujer en ser rlecta. “En este periodo nunca nos mareamos… nosotros no robamos, no mentimos y no traicionamos al pueblo de México”.

A su vez, señaló que “dejo la gran tarea de gobernar a este digno pueblo de la ciudad para salir a encontrarme con el pueblo de México, para dar continuidad a la Cuarta Transformación de la República para hacer realidad que una mujer encabece los destinos de la nación”.

Durante su discurso, destacó que “la economía de la ciudad está en franco desarrollo”, y que en el 2023 se tuvo el 38% más de inversión extranjera más de lo recaudó Nuevo León y Jalisco.

Igualmente Sheinbaum destacó la implementación del programa Pilares, que“en la actualidad funcionan 293 puntos de Pilares, centros comunitarios que atienden a cerca de 400 mil personas, que dan cultura, deporte, autonomía”.

Foto Marco Peláez/ La Jornada. / Con información de la Jornada

