Del Mazo rinde su último informe de gobierno entre halagos a Delfina Gómez y la presencia del presidente López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador asistió este lunes al sexto informe del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, con quien aseguró “se ha entendido muy bien” pese a tener orígenes políticos distintos.

El mandatario salió esta mañana de Palacio Nacional al concluir su conferencia matutina para dirigirse al Palacio de Gobierno en Toluca, donde se llevó a cabo el evento del gobernador del Estado de México.

Al inicio del informe, el gobernador estatal agradeció la presencia del presidente y de la gobernadora electa, Delfina Gómez Álvarez, a quien reconoció por el proceso de transición de gobierno y por el diálogo sobre las acciones y programas que, dijo, se seguirán impulsando en la entidad.

“El Estado de México le recibe siempre con los brazos abiertos y en lo personal le apreció mucho que nos haya acompañado”, comentó mientras el presidente respondió con un saludo desde su asiento.

“El triunfo de la maestra Delfina Gómez Álvarez es una decisión histórica de los mexiquenses, es la primera vez en que una mujer conducirá el destino de la entidad y el reflejo de los tiempos que vivimos, por su disposición para llevar adelante una transición institucional y constructiva, hago un reconocimiento a la gobernadora electa”, comentó sobre su sucesora.

Del Mazo además destacó al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), a cargo del gobierno federal y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), como una de las obras relevantes en la entidad que gobierna.

Al término de su mensaje, el gobernador del Estado de México abrazó al presidente López Obrador y a su familia, que lo acompañó durante el informe.

Previamente, en su conferencia matutina, López Obrador aseguró que Del Mazo ha sido muy respetuoso y que el gobierno federal no ha tenido ningún obstáculo para trabajar con el Estado de México.

“Podemos tener orígenes partidistas diferentes, distintos, pero como gobernantes debemos siempre pensar en el pueblo. No puede haber banderas partidistas, tenemos que trabajar juntos y lo hemos logrado, porque Alfredo del Mazo ha sido muy respetuoso, no ha confundido las cosas, no ha hecho politiquería”.

“No sabemos qué decida Alfredo del Mazo hacia adelante, pero con nosotros ha tenido muy buena, mucho muy buena la relación”, dijo López Obrador tras ser cuestionado sobre si dará una embajada al gobernador saliente.

Del Mazo terminará su gestión como gobernador el próximo 15 de septiembre y tomará el cargo la morenista Delfina Gómez.

López Obrador adelantó que ambos políticos lo acompañarán ese mismo día a la inauguración del Tren Interurbano México-Toluca, que se llamará “El Insurgente”.

