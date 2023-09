Geraldine Bazán y Giovanni Medina, ex de Ninel Conde están saliendo

Poco se había hablado de la vida sentimental de Geraldine Bazán, sin embargo, recientemente, usuarios de las redes sociales captaron a la actriz saliendo con Giovanni Medina, ex de Ninel Conde, y los rumores apuntan que podrían tener una relación amorosa.

El pasado fin de semana, la actriz de “Victoria” fue captada asistiendo junto con el empresario a la obra de “Vaselina Timbiriche”, mientras compraban las entradas en la taquilla del Centro Cultural Teatro 1. Por supuesto, cada uno iba con sus respectivos hijos.

Fue la usuaria @hasgtag_music4u quien publicó una serie de imágenes a través de TikTok en las que sé perfectamente a Geraldine y Giovanni comprando los boletos de la obra.

Cabe destacar que las imágenes causaron polémica en la red sociales, pues se sorprendieron al ver a ambos juntos.

Sin embargo, hubieron otros que aseguraron que simplemente se trata de una coincidencia, pues no tiene nada que ver uno con el otro.

Aunque Geraldine se ha encargado de mantener su vida amorosa lo más privada posible desde que se separó de Gabriel Soto, todo parecería indicar que está abriendo su corazón de nuevo.

“OMGGGGGGG”, “Jamás me imaginé a este par”, “Qué bueno, al parecer los dos fueron los más responsables de su ex relación”, “JAJAJA ay ya no se puede ir a una obra porque enseguida se relacionan”, “Pues muy bien por los dos”, “Qué bueno, sus exparejas como que ni al caso”, “JAJAJAJAJA”, “OMGGGGGGG, es porque tiene dinero”, “Me da mucho gusto por ellos”, “Muy bien por ellos dos, ambos se lo merecen”, “NOOOOO PUEDE SER”, “Bien por ellos, cállense todos”, “Qué bien por los dos”, se lee entre los comentarios.

Hasta el momento ninguno de los dos ha hablado al respecto.

