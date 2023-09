Una Drácula Yeye, “Humanist Vampire Seeking Consenting Suicidal Person”

HUMANIST VAMPIRE SEEKING CONSENTING SUICIDAL PERSON.

Dir. Arian Louis-Seize



Humanist Vampire Seeking Consenting Suicidal Person, de la debutante Arian Louis-Seize, llena de ritmo vampiresco su estadia en Venecia como una JOYA escondida.

Cuantas veces, no se ha intentado tropicalizar el término de un “Nosferatu”, el “Das Vampiren” y esa terrible relación con la obscuridad, con la maldad, con una sed sedienta de sangre, en esta ocasión, la debutante Arian Louis-Seize, que ya nos había dejado muestras de sus gustos “esotéricos” en pasados filmes, decide alegrar un poco el casi mortuorio ambiente del cine de vampiros, llevando a nuestros ojos, una nueva visión en manos de nuestra vampira adolescente.

Una pequeña Sasha recibe una sorpresa de cumpleaños de su familia cuando un payaso viene a amenizar su fiesta.

La niña está encantada, pero el resto de la familia, un poco pálida, se aburre con el espectáculo. “No puedo soportar más esto. ¿Cuándo nos lo comemos? uno de ellos se lamenta. Ese es el momento captas que esta familia no es lo que esperábamos y que la fiesta es realmente un ritual de iniciación. Se supone que la pequeña Sasha debe matar por primera vez, porque no puedes vivir de bolsas de sangre para siempre, ¿verdad? Sin embargo, la dulce niña no acepta nada de eso y su cariñoso padre logra salvarla del trauma. Sin embargo, Rico el payaso no tuvo tanta suerte.

Una década después, aproximadamente, la adolescente Sasha (Sara Montpetit) todavía vive de la sangre que sus padres recolectan para ella. Tiene una aflicción terrible: la compasión. Le resulta imposible matar a un ser humano; ¡sus colmillos ni siquiera crecen al ver sangre! Sus padres la envían a vivir con su hermana sedienta de sangre (Noémie O’Farrell) con la esperanza de que la hermana mayor de Sasha pueda ayudarla a superar su miedo a matar para comer en algún momento. Entonces, de repente, se le presenta una posible solución cuando conoce a Paul (Félix-Antoine Bénard), que está a punto de tirarse desde el tejado de una bolera. El chico sufre acoso constante y quiere acabar con su vida.

¿Y si se ofrece a Sasha como su primera víctima?

Louis-Seize y su coguionista Christine Doyon, nos presentan, no solo a una adolescente con destacado perfil musical, incluso muchos la confundían con una Wednesday Adams, pero sinceramente, más allá del clásico tópico pre Halloween, la realidad es que la cineasta francesa nos presenta una divertida cara de muchos clásicos temas adolescentes, desde la ansiedad de no poder encajar en cualquier lugar común, los deseos de elegir el propio camino sobre los dogmas paternos, todo en los hombros de una lúgubre pero encantadora Sara Montpetit, que muestra sus tablas en una película confortable, pero que no deja de darnos un mensaje bastante positivo hacia los conflictos que se viven en la adolescencia.

La búsqueda de identidad que se refleja en el Louis Seize, no debería ser motivo para pensar, que ella no la ha encontrado en su cine, pese a ser su debut, sus ideas se absorben de manera casi innata, sin necesidad de recurrir a alegorías o dobles significados, pero con poder en su discurso.

“Soy un vampiro genial que nada chupa…soy una Dracula Yeye”, una banda sonora fantástica que endulza aún más este filme, debo apuntar que una de las grandes sorpresas y que más me quedan de la “Coming of a Age” que recién debuto en la “Gionarte Degli Autori” de la Biennale, es que, seguramente, algún buen distribuidor, no dudaría en explotarla internacionalmente, y creo que esa inversión sería bien recompensada.

Humanist Vampire Seeking Consenting Suicidal Person, de la debutante Arian Louis-Seize de Louis Seize, que además le da guión junto a su socia, Christine Doyon, nos presenta los caminos morales de Sasha, una vampira adolescente que no quiere seguir el guion que su familia le busca inculcar, pero que con ritmos de sonata en piano, hará que darle consuelo a una alma triste, como lo es la de Paul, comience a darle más color a sus obscuros y vampirescos anocheceres.

Una de esas JOYAS escondidas que nos regala la Biennale de Venecia.

Relacionado