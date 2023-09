Piden a Samuel García detener “acoso” contra diputados de NL

Mauro Guerra reiteró que una posible unión entre el FAM y MC pasa a segundo plano, si el mandatario estatal no detiene los ataques. Foto: Especial El presidente del Congreso estatal de Nuevo León, Mauro Guerra, aseguró que no se puede hablar de una alianza entre el Frente Amplio por México (FAM) y Movimiento Ciudadano (MC) rumbo a la elección presidencial de 2024, si el gobernador Samuel García no detiene la persecución política que ha emprendido en contra de legisladores locales del PRI y del PAN.

En entrevista con EL UNIVERSAL, hizo un llamado a que el Congreso de la Unión y la dirigencia de Movimiento Ciudadano se pronuncien para solicitar que el gobernador Samuel García detenga el acoso en contra de los diputados locales de la oposición en su entidad.

Refirió que no se puede tratar el tema de una alianza del Frente Amplio por México y MC, sin que antes el mandatario estatal deje de hostigar a los legisladores del PRI y del PAN, y a sus familiares.

“La invitación sería a que, incluso, Movimiento Ciudadano se pronuncie por estos actos desde la Cámara federal, desde el Senado, como partido, y que haga este llamado a que se detenga la persecución, a que Nuevo León puede trabajar bien con sus Poderes y, en su momento, que se vea el tema de la campaña y del 24”, comentó.

Acusó que el gobernador Samuel García está operando en favor de Morena, para evitar que el Frente Amplio por México se consolide en la entidad.

“Lo que estamos viendo en Nuevo León es, posiblemente, una intención de ir de la mano con el Gobierno Federal y con el proyecto de Morena para no permitir que el Frente se consolide”, expresó el presidente del Congreso estatal.

CON INFORMACIÓN DEL UNIVERSAL

