Abren nuevo laboratorio en Cruz Verde Villa de Guadalupe

Con la apertura de un laboratorio de última generación en la Cruz Verde Villa de Guadalupe, el Organismo Público Descentralizado (OPD) Servicios de Salud Zapopan reforzará la atención médica en la zona norte del municipio, ofreciendo a sus habitantes la posibilidad de que ya no tengan que desplazarse al Hospital General de Zapopan, conocido como “El Hospitalito”.

Juan Alfonso Cárdenas Ramos, director médico de Salud Zapopan, destacó que el laboratorio ofrecerá exámenes clave como control de glucosa, presión arterial y hormonas tiroideas.

“Centramos mucho, en mucho tiempo la atención en el Hospitalito. Tenemos un gran hospital, recordamos que somos el único municipio que tiene un hospital de segundo, casi de tercer nivel, pero no podemos atender todo aquí, por lo cual contamos con seis Cruz Verde, una de ellas es Villa de Guadalupe, la cual da acceso a atención médica a las Mesas, la colonia Villa de Guadalupe, toda la zona que se encuentra en la carretera a Saltillo”, expuso Cárdenas Ramos.

Para celebrar la inauguración, del 11 de agosto al 30 de septiembre, se ofrecerán descuentos del 50% en estudios de laboratorio y rayos X, además de consultas gratuitas de odontología y psicología. La Cruz Verde Villa de Guadalupe, ubicada en carretera a Saltillo 100, es una de las seis unidades del municipio que atenderá de lunes a viernes, con toma de muestras de 7:00 a 10:00 horas y entrega de resultados al día siguiente de 11:00 a 14:00 horas.

Relacionado