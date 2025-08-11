Celebran primer Encuentro Estatal de Lenguas y Literaturas Indígenas

Por primera vez, la Secretaría de Cultura de Jalisco organizará el Encuentro Estatal de Lenguas y Literaturas Indígenas (EELLI), un evento dedicado a la promoción y conservación de las lenguas originarias a través de actividades culturales, educativas y comunitarias. Del 13 al 15 de agosto, el Edificio Arroniz y el Ex Convento del Carmen serán sede de talleres, charlas, proyecciones y presentaciones artísticas que destacan la riqueza lingüística y cultural de Jalisco.

El encuentro arranca este 13 de agosto a las 17:00 con una ceremonia inaugural en el Ex Convento del Carmen, seguida por el evento “Miércoles Literarios”, donde escritores como Angélica Ortiz (wixárika), Gabriel Pacheco Salvador (wixárika) y Zeferino del Ángel Santiago (náhuatl) dialogarán sobre la literatura en lenguas indígenas. La jornada concluirá con cortometrajes animados en lenguas originarias.

El 14 de agosto, el Salón de Música del Edificio Arroniz será escenario de grabaciones de cápsulas de audio con hablantes indígenas. A mediodía, el Salón Versalles albergará el foro “Lengua Náhuatl: de la pérdida cultural a la revitalización comunitaria”, enfocado en experiencias educativas en Cuautitlán y Tuxpan. Por la tarde, habrá talleres de náhuatl y wixárika, además de “Huehues: La Palabra de los Mayores”, un espacio para compartir saberes ancestrales. La jornada cerrará con la proyección de la película Un lugar llamado música a las 19:30 en el Patio Central.

El 15 de agosto, las grabaciones de cápsulas continuarán con participantes de Tuxpan y Cuautitlán. A las 12:00, el Salón Versalles será sede de la mesa “Acciones Institucionales del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas”, seguida por talleres de mixteco y purépecha. Un conversatorio sobre migración y preservación lingüística en entornos urbanos reunirá a hablantes de wixárika, náhuatl, mixteco, purépecha, otomí y triqui. El cierre, a las 19:00 en el Edificio Arroniz, contará con presentaciones de danza y música de Etsamete Meripaitimieme, Sembradores de Costumbres, niñez wixárika urbana y la banda Yaá animaá Ñuu-Xavi.

Organizado en el marco del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas, el encuentro gratuito tiene la intención de fortalecer la diversidad cultural y las identidades indígenas.

El programa:

13 de agosto : Inauguración (17:00, Ex Convento del Carmen), “Miércoles Literarios” con escritores indígenas, proyección de cortometrajes.

: Inauguración (17:00, Ex Convento del Carmen), “Miércoles Literarios” con escritores indígenas, proyección de cortometrajes. 14 de agosto : Grabación de cápsulas de audio, foro sobre náhuatl (12:00, Salón Versalles), talleres de náhuatl y wixárika, diálogo “Huehues: La Palabra de los Mayores”, proyección de Un lugar llamado música (19:30, Patio Central).

: Grabación de cápsulas de audio, foro sobre náhuatl (12:00, Salón Versalles), talleres de náhuatl y wixárika, diálogo “Huehues: La Palabra de los Mayores”, proyección de Un lugar llamado música (19:30, Patio Central). 15 de agosto: Grabaciones de cápsulas, mesa sobre el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas (12:00, Salón Versalles), talleres de mixteco y purépecha, conversatorio intercultural, presentaciones de danza y música (19:00, Edificio Arroniz).

