Diputados avanzan discusión de nueva Ley de Autismo 

El Congreso del Estado acogió el Parlamento Abierto “Jalisco de Colores – Hacia la Nueva Ley de Autismo”, un paso clave para construir una legislación integral que garantice los derechos de las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en Jalisco. Este espacio inclusivo reunió a familias, especialistas y organizaciones civiles para diseñar una ley basada en la participación ciudadana y el enfoque de derechos humanos.

Maye Villa de Lemus, presidenta del DIF Jalisco, resaltó la importancia de este esfuerzo colectivo. “Las personas con espectro autista y sus familias nos han mostrado que la inclusión no es un favor ni un acto de buena voluntad, sino un derecho, y ese derecho debe estar garantizado en cada escuela, en cada espacio público, en cada servicio de salud y en cada política pública”, afirmó.

Agradeció a las diputadas Mónica Magaña y Gabriela Cárdenas por liderar la iniciativa y reafirmó el compromiso del DIF para garantizar un impacto real.

Mónica Magaña, presidenta de la Comisión de Higiene y Salud Pública, destacó el enfoque en educación inclusiva para eliminar barreras y garantizar equidad en el sistema educativo.

“Cuando la presentamos juntas y juntos, acordamos algo substancial y era que se construía con ustedes o no. Era con las familias, con las asociaciones civiles, con los expertos, o no hay ley. ¿Por qué? Porque no hay nadie que conozca mejor lo que día a día se vive, lo que las asociaciones han exigido, han avanzado, y el día de hoy es lo que queremos escuchar”, apuntó Magaña Mendoza.

La propuesta incluye una red estatal de centros de atención y un fondo para su sostenibilidad. Gabriela Cárdenas, presidenta de la Comisión de Hacienda, señaló que en México hay aproximadamente 3.8 millones de personas con TEA, lo que subraya la necesidad de diagnósticos oportunos y datos confiables. Mencionó inversiones clave, como 80 millones de pesos para un centro especializado en Tepatitlán y 175 millones para el Segundo Centro de Autismo en Zapopan.

Diana Vargas Salomón, directora general del DIF Jalisco, anunció esfuerzos para certificar al personal que atiende a personas con TEA, fortaleciendo la calidad de los servicios. El evento contó con la participación de Eduardo Solorio Alcalá, María Zenyasse Flores Aceves, representantes de la Secretaría de Educación, DIF Guadalajara, DIF Zapopan, asociaciones civiles y familias, consolidando un diálogo plural para una ley transformadora.

