  • 2025-08-23 14:49

Antena Noticias

Estamos Más Cerca

Nacional

Exhiben en redes a senadora suplente de Morena por recurrir a su fuero para evadir alcoholímetro

porANTENAMASTER

Ago 11, 2025
Exhiben en redes a senadora suplente de Morena por recurrir a su fuero para evadir alcoholímetro

La senadora suplente del partido Morena, Nathaly Chávez García, fue exhibida en diversas redes sociales debido a que la noche de este domingo argumentó tener fuero para evadir un operativo alcoholímetro, esto en la zona metropolitana de la ciudad de Oaxaca.

A través de redes sociales se difundió un video en el que se observa a Chávez García en evidente estado de ebriedad discutiendo con los uniformados, a quienes les argumenta que “les guste o no les guste, vengamos como vengamos” ella es senadora.

Incluso asegura que ella no es diputada local, sino que es senadora, tras lo cual reconoce ser suplente (de Luisa Cortés), sin embargo asegura que ella al ser la sustituta de Cortés, también es senadora, motivo por el cual no pueden tocarla.

Aseguró que ella fue votada pues en la boleta electoral apareció su nombre junto con la propietaria, Luisa Cortés, por lo tanto insistió, también es senadora; añadió incluso que la ley prohíbe a los policías revisar el vehículo de los legisladores “quieran o no, vengamos pedos o no vengamos pedos, no pueden hacerlo por qué somos senadores”.

Tras esto el video se detiene, por lo que se desconoce si la ciudadana fue sometida a la prueba de alcoholímetro o si se le permitió retirarse sin ninguna sanción; las autoridades del gobierno del estado, que encabeza el morenista Salomón Jara Cruz no ha emitido ningún comentario al respecto.

Con información de La Jornada.

por ANTENAMASTER

Entrada relacionada

Nacional
Controladores aéreos operan con carencias en México: Sinacta
Ago 22, 2025 ANTENAMASTER
Nacional
Hospitales de Veracruz, entre la mugre
Ago 21, 2025 ANTENAMASTER
Nacional
Sheinbaum propondrá a Néstor Vargas para el Órgano de Administración Judicial
Ago 21, 2025 ANTENAMASTER

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

You missed

Jalisco
Internacional
Jalisco
Jalisco