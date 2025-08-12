Fortalecen acuerdos con comunidades wixaritari en la región Norte

La Secretaría General de Gobierno, junto con la Dirección de Asuntos Agrarios y la Jefatura de Gabinete, encabezaron la Segunda Sesión de Seguimiento de la Comisión Interinstitucional en Mezquitic, con la participación de autoridades comunales, representantes magisteriales y dependencias estatales. Esta mesa da seguimiento a los acuerdos establecidos el 6 de febrero en El Chalate y el 6 de mayo en Colotlán con comunidades indígenas de la región Norte.

El Instituto para la Infraestructura Educativa (INFEJAL) reportó avances del 50 al 80 por ciento en 20 escuelas en construcción, las cuales incluyen aulas, sanitarios, patios y cimentaciones, apoyadas por las comunidades para el traslado de materiales en zonas remotas. Su conclusión está programada para finales de 2025. La Secretaría de Educación, a través del subsecretario Pedro Díaz Arias, gestionó el pago federal E3 para 240 docentes en comunidades vulnerables y avanza en la traducción de materiales educativos al wixárika para preservar la identidad cultural.

La Agencia de Conectividad dotó de internet a 16 de 20 planteles priorizados, con los cuatro restantes en transición a tecnología satelital Starlink. El DIF Jalisco, liderado por Diana Vargas Salomón, opera el programa “Me Nutre” en 255 escuelas, garantizando alimentación para estudiantes, y fortalece “Mil Días de Vida” con atención a mujeres embarazadas y niños menores de dos años, entregando 120 paquetes alimentarios mensuales de 15 kg en coordinación con Servicios de Salud Jalisco. Además, cuatro escuelas de Mezquitic se sumaron al programa de desayunos escolares.

Servicios de Salud Jalisco entregó ambulancias a San Andrés Cohamiata y en San Sebastián Teponahuaxtlán, planifica un centro de salud en Pueblo Nuevo para 2026; además, contrató dos médicos adicionales y alcanzó un 75 por ciento de abasto de medicamentos. La Secretaría de Agricultura reportó un 85 por ciento de avance en la rehabilitación del camino Mesa del Tirador–Batallón de la Sierra y 16 programas sociales y productivos en evaluación. La Comisión Estatal Indígena destacó la participación pacífica de las comunidades wixaritari y su rol como puente con autoridades.

