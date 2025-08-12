GDL apuesta por Comunidades para agilizar los servicios públicos

El Gobierno de Guadalajara reemplazó la división por sectores con un nuevo modelo de 11 Comunidades, en los que se integrarán los ejes de seguridad, servicios públicos y política social. La presidenta municipal, Verónica Delgadillo, explicó que esta estructura, basada en los 11 polígonos de la Comisaría, unificará esfuerzos para atender mejor las necesidades de los tapatíos.

“Esto es con el objetivo de coordinarnos mejor entre el área de seguridad pública, también el área de administración y también de los servicios públicos municipales y de todos los programas sociales que lleva a cabo el municipio”, destacó.

Marco Ocegueda, Coordinador General de Cuidados Guadalajara, destacó que la descentralización permitirá atender reportes con mayor rapidez a través de los Escuadrones de Limpieza.

“Antes había una sola fila para las peticiones, ahora lo que estamos tratando es que van a haber 11 filas y las filas pues por ende van a ser más cortas. Vamos a poder atender con mayor pertinencia y en tiempos, en calidad a todas estas comunidades.”, explicó.

En política social, el modelo identifica necesidades específicas de cada Comunidad para ofrecer servicios en horarios y ubicaciones accesibles, algunos incluso a pie. Los nombres de las Comunidades, se definieron tras consultas ciudadanas y con expertos: reflejan identidades locales, lenguas originarias y facilidad de uso.

“Es el corazón de la ciudad, es el corazón del estado. El Centro Histórico (…) es la más chiquita, pero tiene una dinámica compleja por lo cual necesitaba sí ser una sola Comunidad”, dijo, mientras Los Oblatos, La Barranca de Huentitán y Tetlán abarcan el 50% de las colonias.

Ocegueda aclaró que esta reorganización es administrativa y no requerirá cambios en documentos como el INE. Delgadillo subrayó que el impacto será positivo en seguridad, mejora de espacios públicos y política de cuidados, consolidando a Guadalajara como “la ciudad que te cuida”.

Nombres de las 11 Comunidades son los siguientes: Centro Histórico, Alameda, Fray Antonio Alcalde, La Barranca de Huentitán, Los Oblatos, Tetlán, Atlas-Olímpica, La Industrial, Del Fresno, Colomos-Minerva, Americana-Santa Tere.

