GDL retira 15 toneladas de basura en siete colonias

En una jornada del Sábado de Corresponsabilidad, el Gobierno de Guadalajara, junto con cerca de 400 vecinos, recolectó 15 toneladas de basura, pintó 914 metros cuadrados de muros y desbrozó 2 mil 780 metros cuadrados de áreas verdes durante la jornada. El programa se llevó a cabo de forma simultánea en siete colonias del municipio con el mantenimiento de parques, camellones y calles.

Omar Nava, director de Guadalajara Limpia, explicó que los Escuadrones de Limpieza, junto con funcionarios y ciudadanos, rehabilitaron espacios como parques y unidades deportivas, pintaron juegos infantiles, bancas y canchas, y balizaron 330 metros lineales de vialidades.

“Tuvimos actividad con Escuadrones de la Limpieza, con funcionarios de diversas dependencias y con ciudadanos que se sumaron a rehabilitar, a recuperar, a limpiar, a podar diferentes espacios públicos como parques, plazoletas, camellones”, precisó.

La jornada contó con la participación de figuras como el síndico Salvador de la Cruz y los regidores Luz María Alatorre y Karla Leonardo. El programa busca cubrir las 441 colonias de Guadalajara en unos 10 meses.

Nava destacó un aumento del 34% en el presupuesto de Servicios destinado a la mejora de espacios públicos. Además, aclaró que la presidenta Vero Delgadillo seguirá acudiendo a los Sábados de Corresponsabilidad, pero además de trabajar en el punto donde ella está, los Escuadrones de Limpieza y otros funcionarios públicos estarán, de manera simultánea, en 10 lugares, con lo que se tendría una mayor atención y desdoble.

“Si sacas cuenta son 11 por semana, aproximadamente 44 por mes y calculo que en un plazo de alrededor de unos 10 meses podríamos darle la vuelta a las 441 colonias que tiene Guadalajara”.

Los espacios intervenidos hasta el momento son: Parque López Portillo, Parque Lineal Normalistas, Parque La Correccional, entornos del Registro Civil 16, Unidad Habitacional Villas de San Juan, Unidad Habitacional Avenida de la Música y Bellas Artes, Avenida Patria en Villa Guerrero.

