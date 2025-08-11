IMJU y UdeG celebran primer Encuentro Nacional de Organizaciones Estudiantiles

El auditorio “Lic. Raúl Padilla López” del CUCEA fue el escenario del segundo día del primer Encuentro Nacional de Organizaciones Estudiantiles, organizado por el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJU) y la Universidad de Guadalajara (UdeG). Con la participación de más de 350 líderes estudiantiles de 30 estados, el evento contó con la presencia de la rectora general, Karla Planter, y el exrector Ricardo Villanueva Lomelí, subsecretario de Educación Superior de México.

Mara Robles, rectora del CUCEA, dio la bienvenida destacando la importancia de estos espacios para canalizar las inquietudes juveniles, inspirándose en la trayectoria estudiantil de la presidenta Claudia Sheinbaum. Karla Planter reafirmó el compromiso de la UdeG de incorporar las propuestas surgidas en las mesas de trabajo para renovar políticas estudiantiles, incluyendo planes de estudio más flexibles y nuevas oportunidades laborales.

“Estaremos atentos a lo que aquí se desprenda para incorporarlo a nuestras políticas. Ya hemos comenzado a trabajar, por ejemplo, en la incorporación de modalidades más flexibles para los estudiantes, las diferentes salidas laborales de las carreras universitarias y la renovación de los planes de estudio y las matrículas. Ahora es momento de incorporar su visión, ya no solo de los estudiantes de la UdeG, que para nosotros es fundamental, sino también de alumnos provenientes de 30 estados de nuestro país. No queremos que se quede en discurso, queremos que resuene en nuestras políticas universitarias”, declaró.

Zoé García Romero, presidenta de la Confederación Nacional de Estudiantes Mexicanos y de la FEU, resaltó el rol de las mujeres en el activismo estudiantil, celebró el legado de Mara Robles y Karla Planter. Por su parte, Abraham Eugenio Carro Toledo, director del IMJU, agradeció a la UdeG por acoger el encuentro y elogió el trabajo conjunto con Sheinbaum y Villanueva para promover políticas educativas.

Villanueva Lomelí, desde su experiencia en movimientos estudiantiles, instó a los jóvenes a fortalecer el pensamiento crítico frente a los retos actuales, como la influencia de la tecnología en la educación y la disminución de interés en las humanidades.

“El 45 por ciento de la matrícula del país se concentra en 10 carreras, hemos sacrificado las humanidades por ideales neoliberales, necesitamos retomar el pensamiento filosófico y dejar a un lado el lenguaje económico”, mencionó.

