Sacerdote presume ropa Gucci y Louis Vuitton; pide disculpas

En el mundo existen diversas marcas de lujo, sin embargo, no todos pueden costear sus altos precios.

Aunque se pensaría que un religioso profesaría la humildad, un sacerdote ortodoxo ruso demostró todo lo contrario.

Viacheslav Baskákov, de la ciudad rusa de Tver, utilizaba sus redes sociales para presumir bolsas, maletas y calzado de las marcas Louis Vouitton y Gucci, así como otras marcas exclusivas.

Su estilo de vida se hizo viral a finales del año pasado cuando un usuario del portal Pikabu compartió fotografías del clérigo para evidenciarlo.

Después de que las imágenes se difundieran, el sacerdote eliminó su perfil en Instagram y limitó el acceso a sus otras cuentas en redes sociales. Por su parte, la diócesis de Tver, que tachó las fotos de “mal gusto”, prometió que el caso será estudiado por una comisión disciplinaria.

Tras el escándalo, Baskákov escribió una carta expresando su remordimiento que fue publicada en un portal ortodoxo ruso. El clérigo se disculpó alegando que varios de los productos fotografiados no le pertenecían y simplemente tomó imágenes en una tienda de lujo.

Sí, esas son fotos mías, sacadas hace un año o un poco más. Perono todas las cosas me pertenecen, la mayoría –especialmente las chanclas y la maleta grande– son fotos que hice dentro de una tienda. Ningún sacerdote puede permitirse comprarlas. Y no hay necesidad”, escribió.