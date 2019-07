Mujer se pone pestañas postizas y pierde la vista temporalmente

ESTADOS UNIDOS.

Algunos dicen que la belleza cuesta… y a ella le salió muy caro.

Desastres de belleza hay muchos, pero de ahí a quedarte ciega, eso sí suena a una historia de terror. Justo esto le ocurrió a una estudiante de 20 años que se puso pestañas postizas.

Megan Rixson, de 20 años de edad, acudió a un salón de belleza para ponerse pestañas postizas, pero en vez de salir fabulosa terminó con un fuerte dolor de ojos que se convirtió en ceguera temporal.

Foto: Kalea Jerielle para Unsplash

La joven relató a un medio de comunicación lo ocurrido. De acuerdo con su testimonio, su ojo empezó a arderle muchísimo durante la aplicación de la primera pestaña, algo que le pareció muy extraño. Luego de comentarle su malestar a la empleada, esta le aseguró que era ‘normal’.

Cuando la empleada puso la primera mis ojos me picaban mucho, pero ella me dijo que no me preocupara, que era normal y me pidió que mantuviera los ojos abiertos”, reveló Megan.