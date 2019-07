Padre exige que le entreguen vivo a su hijo desaparecido

“Yo ya quiero que me entreguen a mi hijo vivo, que no me lo vayan a entregar muerto”, exige Rafael García Aguilar, padre de Jesús Eduardo García Cabada. El joven perdió todo contacto con su familia desde el 4 de julio.

En Sinaloa, Rafael García Águila levantó una denuncia por la desaparición de su hijo, las autoridades le dicen que ya trabajan en una línea de investigación, pero el padre no sabe mucho más que eso.

Todo comenzó cuando su hijo fue contactado para trabajar de office boy en Mazatlán, supuestamente a las órdenes de una diputada. La mujer ya se puso en contacto con la familia y les aclaró que no es legisladora.

Como requisitos para recibir el empleo, pedían que Jesús Eduardo estuviera sano y no tuviera tatuajes.

El 2 de julio, Jesús Eduardo ya no durmió en su casa; el 3 de julio llamó a su familia, dijo que estaba en Mazatlán, realizando trámites por el trabajo. Finalmente, el 4 de julio ya no respondía mensajes de texto ni contestaba llamadas, el teléfono los mandaba a buzón. La familia sospecha que los secuestradores del muchacho inhabilitaron su teléfono celular.

“Me duele la cabeza del estrés de no saber de mi hijo”, confesó el padre del joven.

Otros casos similares

Se ha reportado la desaparición de jóvenes de preparatoria en circunstancias similares a las de Jesús Eduardo García Cabada, según la presidenta del Frente Cívico Sinaloense, Meche Murillo.

La activista recomienda a los padres que pongan atención a sus hijos y a la ciudadanía le pide dar seguimiento a los casos de desaparición.