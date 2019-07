Me patearon, me abrieron la cabeza: Juan Osorio relata asalto

CIUDAD DE MÉXICO

El productor Juan Osorio sufrió un asaltó en su casa. Vivió minutos de terror y durante el saqueo confiesa que pensó que moriría. “Te patean, me tiraron, me amagaban con pistola, con un desarmador largo. Y a la hora que se empezaron a llevar mis cosas, te entra una gran impotencia”, dijo a Televisa Espectáculos tras presentar su denuncia.

Ante los medios indicó: “El día de hoy entraron a mi casa asaltantes y violaron mi casa los amantes de lo ajeno y me golpearon, me abrieron la cabeza. Me golpearon todo el cuerpo”.

Por su parte, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX) informó que se inició una carpeta de investigación por el delito de robo con violencia a casa habitación, cometido ayer presuntamente por cuatro hombres armados, en la colonia Tetelpan, alcaldía Álvaro Obregón.

De acuerdo con los primeros reportes, Juan Osorio se encontraba al interior de su domicilio cuando ingresaron los agresores, quienes lo golpearon, le amarraron las manos y lo encerraron en un cuarto de lavado. Tras robar diversos aparatos electrónicos personales, dos relojes, joyería diversa y dinero en moneda nacional y estadunidense, los sujetos huyeron.

Luego de iniciar la indagatoria, el agente del Ministerio Público de la Coordinación Territorial AO-4 dio intervención a policías de Investigación y a peritos en criminalística y fotografía para recabar evidencias y elaborar los dictámenes que permitan aclarar el ilícito, así como ubicar a los probables participantes a fin de evitar la impunidad.