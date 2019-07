7 de cada 10 mexicanos perciben inseguridad en su ciudad

La percepción de la inseguridad de los mexicanos disminuyó, al pasar del 74,6 % de marzo al 73,9 % de junio, reveló este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). De acuerdo con los resultados del vigésimo cuarto levantamiento de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), el 73,9 % de la población de 18 años y más percibe que vivir en su ciudad es inseguro, una disminución de 0,7 puntos porcentuales con respecto al periodo anterior.

El organismo consideró que “este porcentaje no representa un cambio significativo respecto a marzo de 2019”, pero sí es estadísticamente menor al de junio de 2018, que registraba una percepción de inseguridad del 75,9 %.

Asimismo, señaló que la percepción de inseguridad siguió siendo mayor en el caso de las mujeres, con un 78,7 %, mientras que para los hombres fue del 68,2 %.

Las ciudades con mayor porcentaje de personas de 18 años y más que consideraron que vivir en su ciudad es inseguro fueron Ecatepec de Morelos (97,4 %), Coatzacoalcos (94,3 %), Naucalpan de Juárez (94 %), Villahermosa (92,4 %), Tapachula, (92,3 %) y Uruapan (88,9 %).

Por el contrario, fueron San Pedro Garza García (18,9 %), Mérida (30,2 %), San Nicolás de los Garza (31,5 %), Los Cabos (36,1 %), Durango (40,8 %) y Puerto Vallarta (43,1 %) las ciudades con menor percepción de inseguridad.

Cabe destacar que un 82,1 % de la población siente inseguridad en los cajeros automáticos ubicados en la vía pública.

En lo relativo al transporte público, un 74,5 % siente peligrosidad cuando viaja en él, cifra que disminuye al 69 % cuando las personas se encuentran en un banco y al 65 % en las calles que habitualmente transitan.

En junio de 2019, un 33,4 % de la población de 18 años y más consideró que en los próximos 12 meses la situación de la delincuencia en su ciudad seguirá igual de mal.

Por contra, un 26,9 % de la población refiere que la situación empeorará en los próximos 12 meses. Esto representa un descenso de 6,3 puntos porcentuales respecto a la percepción de junio del año anterior.

Pero si se compara con marzo de 2019, hay un aumento 4,7 puntos porcentuales.

En abril, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que su Gobierno no negociará con ninguna banda del crimen organizado para resolver el problema de inseguridad.

No vamos a negociar con ninguna banda ninguna organización dedicada a cometer ilícitos. Se va a actuar con rectitud. Está bien pintada la frontera entre la delincuencia y la autoridad. No va a haber mezcolanza, no va haber contubernio, vamos a avanzar de esta manera”, dijo López Obrador en una de sus conferencias de prensa matutinas.