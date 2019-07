Juan Osorio difunde rostros de los hombres que lo asaltaron

El productor Juan Osorio difundió a través de su cuenta de Twitter un video y fotografía donde se observa a los delincuentes que lo ataron, golpearon y robaron en su casa el pasado domingo.

El productor de la serie ‘El Corazón Nunca se Equivoca’, protagonizada por losAristemos, aseguró que los tres sujetos que aparecen en la imagen son los delincuentes que asaltaron su casa y lo golpearon, tres de ellos, tienen sudadera con capucha o gorra y otro más, viste camisa de cuadros.

Indicó que está seguro que serán detenidos.

Horas más tarde difundió otro video donde dijo, que se aprecia otro ángulo de los asaltantes que se metieron a la vivienda del productor.

Entraron a mi casa asaltantes y violaron mi casa los amantes de lo ajeno y me golpearon, me abrieron la cabeza. Me golpearon todo el cuerpo, te amenazan con que te van a matar, y a eso vine aquí, a la delegación, a levantar el acta y a no quedarse callado, yo creo que es importante”, denunció el productor de la serie ‘El Corazón Nunca se Equivoca’, protagonizada por los Aristemos.

Juan Osorio estaba solo en su domicilio descansando, cuando cuatro sujetos ingresaron y uno más permaneció afuera en un auto. Lo golpearon en la cabeza con la cacha de una pistola y lo amarraron. Aún con la fuerte herida el productor acudió al Ministerio Público a levantar la denuncia correspondiente.

El productor agradece estar vivo y desconoce a cuánto asciende el monto de lo robado de su hogar.

Mi mochila con todos mis documentos, todas mis tarjetas, identificaciones, mi gafete de Televisa, todo, fue muy fuerte eso, pero lo estamos contando y es lo que cuenta y ahorita hay que darle seguimiento, pero sí fue un momento muy difícil. Ahorita van a ir los peritos y todo, está violada la casa, es horrible cómo esta tirada la ropa, las cajas, todo se lo llevaron como rapiña, todo horrible, las puertas las rompieron, deshicieron la puerta de entrada, como ellos acostumbran a actuar”, concluyó.

Procuraduría capitalina abre carpeta de investigación

A través de una tarjeta informativa, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX) informó que ya se inició una carpeta de investigación por el delito de robo con violencia a casa habitación del productor Juan Osorio, cometido por cuatro hombres armados, en la colonia Tetelpan, alcaldía Álvaro Obregón.

De acuerdo con los primeros reportes, el ofendido estaba al interior de su domicilio cuando ingresaron los agresores, quienes lo golpearon, le amarraron las manos y lo encerraron en un cuarto de lavado. Tras robar diversos aparatos electrónicos personales, dos relojes, joyería diversa y dinero en moneda nacional y estadounidense, los sujetos huyeron”.

La dependencia señaló que tras iniciar la indagatoria, el agente del Ministerio Público de la Coordinación Territorial AO-4 dio intervención a policías de Investigación y a peritos en criminalística y fotografía para recabar evidencias y elaborar los dictámenes que permitan aclarar el ilícito, así como ubicar a los probables participantes a fin de evitar la impunidad.

Con información de Noticieros Televisa