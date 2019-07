‘Bohemian Rhapsody’ de Queen rompe récord en YouTube

CIUDAD DE MÉXICO

Aunque Queen nunca se ha dejado de escuchar, a últimas fechas sus temas comenzaron a sonar más entre las nuevas generaciones gracias cinta ‘Bohemian Rhapsody‘ protagonizada por Rami Malek.

La película basada en la vida de Freddie Mercury le volvió a dar un impulso a laicónica banda inglesa y comenzó a llegar a los tops de música de varias plataformas musicales, entre ellas, YouTube.

Hoy se dio a conocer que ‘Bohemian Rhapsody‘, uno de sus temas más populares, rompió récord al alcanzar más de mil millones de reproducciones.

Es el primer video estrenado antes de los noventa en alcanzar esta increíble cifra.

Para celebrar este acontecimiento único, a partir de hoy está disponible una nueva versión del video en alta definición, en exclusiva desde el canal de YouTube de la banda. A partir de este momento, los fans de Queen podrán disfrutar del video, restaurado a su máximo esplendor, como se pensó originalmente.

Además, los seguidores de la agrupación tendrán acceso a la letra de la canción en diferentes idiomas, incluyendo en inglés, español, italiano, francés, japonés, polaco, alemán, coreano, checo, ruso y turco, al mismo tiempo que disfrutan del video.

Para honrar aún más este significativo logro, Queen, en alianza con YouTube, Universal Music Group y Hollywood Records, ha anunciado el lanzamiento de la campaña única “You Are The Champions”, que le dará una oportunidad única a los fans de la banda de ser parte de la historia de Queen siendo protagonistas en tres completamente nuevos videos para tres de las canciones más queridas de la banda.

Músicos, cantantes e instrumentistas podrán formar parte de “Bohemian Rhapsody”. Mientras que bailarines tendrán la oportunidad de crear su propia interpretación de “Don’t Stop Me Now”, con la ayuda de un video instructivo creado por Polly Bennett (instructora de movimiento de Rami Malek durante el rodaje de la cinta “Bohemian Rhapsody”), y finalmente, los artistas visuales tendrán la oportunidad de diseñar cualquier palabra o frase de “A Kind of Magic”.

Si estás interesado visita YouAreTheChampions.com.

Los videos finales serán publicados más adelante desde el canal oficial de Queen en YouTube.