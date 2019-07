La prueba de inteligencia más corta tiene solo 3 preguntas, ¿pudiste resolverla?

ESTADOS UNIDOS.

Hay distintos tipos de inteligencia. Algunos serán más hábiles en física, otros para escribir y unos más para el deporte, por mencionar tan solo unos ejemplos.

Sin embargo, hay pruebas que utilizan los investigadores para tratar de medir el coeficiente intelectual (IQ, por sus siglas en inglés) de una persona. Y por lo general son relacionadas a las matemáticas.

En esta ocasión, un profesor del Instituto de Tecnología de Massachussets (MIT) llamado Shane Frederick desarrolló una prueba de inteligencia que solo tiene tres preguntas y es considerada el más corto del mundo.

Las preguntas son:

Un bat y una pelota cuestan 1.10 dólares en total. El bat cuesta 1 dólar más que la pelota. ¿Cuánto cuesta la pelota?

Si 5 máquinas tardan 5 minutos en hacer 5 aparatos, ¿cuánto tiempo tardarían 100 máquinas en hacer 100 aparatos?

En un lago hay un segmento de almohadillas de lirios. Cada día, el segmento duplica su tamaño. Si el segmento tarda 48 días en cubrir todo el lago, ¿cuánto tiempo tardará el segmento en cubrir la mitad del lago?

En el estudio que realizó participaron más de tres mil personas de diferentes campos, universidades y niveles de educación.

¿Cuál fue el resultado? Solo el 17% de los participantes acertó correctamente las tres.

Las respuestas

Lo que la mayoría contestó fue: 10 centavos, 100 minutos y 24 días. Están mal.

Las correctas con: 5 centavos, 5 minutos y 47 días.

Si no las resolviste no te sientas mal, quizá lo tuyo no son las mates pero sí que eres muy bueno en otra área.