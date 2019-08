Una película me salvó de morir en Tlatelolco: Héctor Bonilla

CIUDAD DE MÉXICO

El actor y director mexicano Héctor Bonilla pudo haber muerto durante la masacre en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, del Movimiento Estudiantil de 1968, pero la película Narda o el verano, del director Juan Guerrero, le salvó la vida.

Por una casualidad no estuve en Tlatelolco ese día. Íbamos a poner Fuenteovejuna (Lope de Vega), una obra muy contestataria, pero cuando el director José Luis Ibáñez vio lo que se podía desatar con Díaz Ordaz (expresidente de México), canceló la puesta en escena”, recordó.

Me contactaron para hacer una película bastante mala de Juan Guerrero. La hacíamos Enrique Álvarez Félix, Amadee Chabot y yo. Esa producción me salvó la vida, porque el 2 de octubre no estuve en Tlatelolco como debí haber estado, y se los digo por lo involucrado que estaba en el Movimiento”, compartió Bonilla al concluir la representación del musical Para la libertad: México 68”.