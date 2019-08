A pasajera de avión le toca asiento sin respaldo

CIUDAD DE MÉXICO

Viajar en avión no es nada barato, no sólo por los destinos o las compañías, también porque para poder hacerlo hay que pagar una serie de documentos necesarios como Visa y Pasaporte.

Por esta razón, lo mínimo que se espera es un trato digno y claro, un asiento cómodo.

Sin embargo, en ocasiones hay personas que corren con pésima suerte y les tocan compañeros de asientos molestos, azafatas groseras o hasta asientos sin respaldo.

Sí, leíste bien, asientos sin respaldo.

Matthew Harris compartió ayer en su cuenta de Twitter una foto tomada por un compañero de trabajo que muestra a una mujer sentada en un asiento sin respaldo en un avión de la empresa EasyJet durante un vuelo entre Luton (Inglaterra) y Ginebra (Suiza).

EasyJet supera a Ryanair a la hora de tener asientos sin respaldo”, escribió junto a la foto, al tiempo que se preguntaba “cómo puede estar permitido esto”.

#easyjet beats @Ryanair to have backless seats. @IATA @EASA this is flight 2021 Luton to Geneva. How can this be allowed. @GeneveAeroport @easyJet_press @easyJet

Harris detalló que el asiento sin respaldo era el que le correspondía a la mujer, pero que una vez que todos los pasajeros se sentaron la trasladaron a uno funcional que estaba libre.

No estoy seguro de que esto hubiera pasado de haber estado el vuelo lleno”, dijo Harris.

Por su parte, EasyJet pidió se eliminara la fotografía y escribiera un mensaje privado con más información acerca del suceso para que pudieran brindarle una mejor asistencia, a lo que Harris respondió con un tajante “absolutamente no”.

Detalló que el avión era un Airbus A319-111.

El tuit generó una ola de indignación entre los usuarios, no sólo por el estado de algunos asientos, sino más aún por la reacción de la aerolínea que pidió borrar la foto.

Nada que ver aquí. Por favor, váyanse”, contestó un usuario a manera de burla.

Meanwhile…



¿En serio? Pedir eliminar la foto es prácticamente lo peor que ustedes podrían haber dicho. Nunca volaré con EasyJet por este asunto y por cómo ustedes lo manejan”, escribió la usuaria @ShannonZKiller.

Los respaldos cuestan extra”, se burló un tuitero.

Back rests cost extra!

Hasta el momento el tuit lleva más de 42 mil ‘me gusta’ y miles de reacciones.