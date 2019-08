Migrante mexicano en California apoya a personas sin hogar

Un migrante mexicano en California se convirtió en payaso para ayudar a personas sin hogar. Se llama Francisco Mercado, pero le dicen “Frankie”. Como payaso, le conocen como “Hiccups”.

El 29 de abril de 1992, en Los Ángeles, California, comenzaron los mayores disturbios raciales registrados en la historia de Estados Unidos.

La comunidad afroamericana protestaba porque un jurado ciudadano completamente blanco absolvió a cuatro agentes de policía que un año atrás golpearon brutalmente al taxista Rodney King, después de una persecución. Hubo 54 personas muertas y 2 mil heridos, además se registraron 7 mil incendios.

Un niño mexicano fue testigo de primera fila.

Francisco Mercado nació en Las Guácimas, Sinaloa, un pueblo ubicado a 180 kilómetros de Mazatlán.

Poco le duró el “Francisco”. A los cinco años su abuela lo trajo a Los Ángeles, California. Sus amigos lo anglosajonizaron a “Frankie”.

Pero aún con el cambio de nombre y una vida hecha en Estados Unidos, lo mexicano se le nota por todas partes.

Mientras se maquilla, salta una canción que le viene perfecta. Es parte de la playlist “Grandmas birthday” (Cumpleaños de la abuela) que prepara para septiembre.

María Cruz, que es más como su mamá, llegará a los 105 años.

Lo que Frankie vio en su barrio, de los disturbios del 92, lo marcó para hacer lo que inició hace siete años.

Cada domingo último de mes maneja a Skid Row, la cara de la miseria de Estados Unidos. Es una zona de 11 kilómetros repleta de gente sin hogar, justo a un costado del centro de Los Ángeles. 59 mil indigentes contrastan con el Hollywood de alfombras rojas, con el Beverly Hills de las mansiones, con el Malibú de albercas enormes con vista al mar

Su personaje de payaso profesional es Hiccups, hipo en inglés. Lo sacó de un libro infantil del hospital de Los Ángeles, dónde también es voluntario.

En un llavero, está con Emily, una niña que murió de cáncer.

La ruta sigue hacia Skid Row, es día de alimentar a 300 personas. En unas cuadras, el panorama cambia.

En lo que va del año, el número de personas sin casa en Los Ángeles creció un 12 por ciento. Una de las subidas más fuertes en la historia. Las razones: el aumento en el costo de la vivienda, el clima templado en época de invierno a diferencia de otros estados y el acceso a drogas más baratas.

“Hiccups” se baja del coche y saluda a sus amigos voluntarios. De sus shows como payaso, Frankie junta dinero para pizzas, agua y ropa.

Otros voluntarios traen cupcakes y papas.

Hey, guys, come over here, we got some pizza for you”, dice Frankie.