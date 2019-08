Taxistas violadores atacan a mujeres cerca del Metro Constitución

CIUDAD DE MÉXICO

Calzada Ermita Iztapalapa esquina con Luis Manuel Rojas el punto donde “Celeste”, “Aurora” y “Estrella” han tomado el taxi en el que fueron atacadas por dos sujetos a bordo de un TAXI MARCH.

Es una de las salidas del Metro Constitución de 1917, en esa esquina hay una base de taxis organizada donde las personas hacen fila, de acuerdo a la lista de sitios y bases de taxis autorizados por Semovi, se trata de la Base 354, cuya revalidación estaba en trámite desde el seis de marzo de 2017, personal de Comunicación Social de la Semovi, dijo que la lista está en actualización.

Los días de sus ataques el 24 de noviembre, 20 y 22 de diciembre de 2018, “Estrella”, “Celeste” y “Aurora” decidieron no tomar un taxi de esa base porque la fila era muy larga y lo tomaron en la calle.

“Ellos también se forman, ellos están ahí, formados también todo el tiempo; de un lado está la base de taxis, la que está registrada (B354) en donde siempre hay muchísima gente y del otro lado se forman los demás taxis, pero yo pensaba que era como los que estaban castigados, o sea nunca me imaginé que cualquier taxi llegaba ahí y se formaba él estaba formado y me tocó subirme con él”, recordó “Estrella.”

Excélsior hizo un recorrido nocturno en un día laboral, la fila de personas concentrada del lado del paradero, esperan su turno para abordar, mientras un checador anota su destino.

“Yo llevo aproximadamente tres años usando el servicio de los taxis y no he tenido ningún problema, por eso prefiero esperar la fila”, comentó Mariela, una usuaria formada. Aunque para algunos el servicio es un poco más caro.

“Algunos traen el taxímetro alterado, porque yo sé muy bien ya cuánto me cobran y unos ya se elevan; yo pago con la tarifa nocturna 42 pesos, y hay otros que me cobran hasta 60 pesos y ya lo reporte con el checador, pero no me han dado una respuesta, pero como es necesario por el robo y por la zona en la que estamos”, comentó Bertha Quintana, una mujer que diario aborda los autos para ir a su casa en una colonia aledaña.