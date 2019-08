AMLO niega que la Unidad de Inteligencia Financiera investigue a EPN

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), rechazó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda tenga abierta una investigación en contra del expresidente Enrique Peña Nieto (EPN) por el desvió de recursos millonarios, del que se le acusa a la exsecretaria de Sedatu y Sedesol, Rosario Robles.

No, no hay. Es el juez el que tienen que decidir si se abre la investigación, si se llama a declarar a otras personas, pero en lo que corresponde a nosotros, en el caso de Inteligencia Financiera no tenemos información”, dijo López Obrador tras ser cuestionado sobre una posible responsabilidad de Enrique Peña Nieto.

Durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador algunos funcionarios del gobierno de Peña Nieto son investigados por la presunta desaparición de recursos por un valor de 7,670 millones de pesos entre 2013 y 2014, a través de una triangulación con universidades públicas y empresas fantasma, conocida como “La Estafa Maestra”.

La investigación contra la exsecretaria Rosario Robles se enmarca dentro del caso.

Ayer martes Rosario Robles fue procesada por un juez, acusada de permitir el desvío de 5,000 millones de pesos.

La exsecretaria de Sedatu y Sedesol se encuentra en prisión preventiva en el reclusorio Santa Martha Acatitla, al oriente de la Ciudad de México, acusada de permitir el desvío de fondos públicos.

Tras la decisión del juez, los abogados de Robles defendieron ante los medios de comunicación la inocencia de la funcionaria y calificaron el proceso judicial en su contra como una persecución política.

Hoy miércoles, López Obrador negó que su Gobierno esté detrás del encarcelamiento de Rosario Robles.

No es cierto. Y que tengan la seguridad de que yo no voy a dar consigna para perjudicar a nadie y también que no soy tapadera, es el justo medio, así como no voy a pedir que fabriquen delitos y persigan a nadie”, apuntó el mandatario desde el Palacio Nacional.