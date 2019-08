Policía retira de FB foto de criminal por oleada de memes

CIUDAD DE MÉXICO

Los internautas en redes no perdonan nada, de todo hacen memes y burla, hasta de criminales buscados por la policía.

Recientemente se dio a conocer que la Policía de Gwent en Galen (Reino Unido) tuvo que retirar de su página de Facebook la fotografía de un criminalpor recibir una oleada de burlas sobre su apariencia.

El pasado 7 de agosto, las autoridades publicaron la fotografía de Jermaine Taylor, de 21 años, buscado por haber violado las condiciones de su libertad condicional tras su liberación en diciembre del año pasado. El joven había recibido una sentencia de tres años en setiembre de 2017 acusado de distribución de cocaína.

Gwent Police✔@gwentpolice

Prison Recall: Have you seen 21-year-old man from Newport?



We’re appealing for information to locate 21 year old Jermaine Taylor, from Newport, who has breached his licence conditions after being released from prison on 10th December 2018. https://crowd.in/ARSNVg

483:11 – 8 ago. 2019Información y privacidad de Twitter Ads420 personas están hablando de esto

Sin embargo en lugar de conseguir información sobre el paradero de Taylor, la imagen provocó cientos de comentarios sobre el inusual peinado del joven.

Ken Simpson-Hay@fusilier50En respuesta a @gwentpolice

his, cough, facial feature will be easily spotted,he’ll be in disguise

9110:45 – 11 ago. 2019Información y privacidad de Twitter AdsVer los otros Tweets de Ken Simpson-Hay

SSj 2 honkler@SSj2honklerEn respuesta a @gwentpolice

Fixed it. Gave him the old Tim pool special

855:34 – 11 ago. 2019Información y privacidad de Twitter AdsVer los otros Tweets de SSj 2 honkler

craig underwood@craig17207En respuesta a @gwentpolice

2589:17 – 8 ago. 2019Información y privacidad de Twitter Ads29 personas están hablando de esto

George @TrampolinecareEn respuesta a @gwentpolice

She identifies as Sharon now

610:35 – 12 ago. 2019Información y privacidad de Twitter AdsVer los otros Tweets de George

Paco@pacoelharaganEn respuesta a @gwentpolice

I found him822:00 – 11 ago. 2019Información y privacidad de Twitter AdsVer los otros Tweets de Paco

OA@M731Z5En respuesta a @gwentpolice

Problem solved

2412:22 – 11 ago. 2019Información y privacidad de Twitter AdsVer los otros Tweets de OA

Bʀᴀᴅ@B_4_BradEn respuesta a @gwentpolice

He’s probably disguised by now…

119:10 – 12 ago. 2019Información y privacidad de Twitter AdsVer los otros Tweets de Bʀᴀᴅ

Todd Hoffman@RaccoonToddEn respuesta a @gwentpolice

Check for any Boris wig sales at all local stores would be my plan

115:18 – 12 ago. 2019Información y privacidad de Twitter AdsVer los otros Tweets de Todd Hoffman

Más tarde la Policía advirtió que los comentarios ofensivos de los internautas los podrían enfrentar a procesos legales.

Recuerde que acosar, amenazar e insultar en las redes sociales puede estar en contra de la ley.[…] Si dice sobre alguien algo que es extremadamente ofensivo o de carácter indecente, obsceno o amenazante, entonces podría ser investigado por la Policía”, escribieron los agentes en un comentario.

Aunque la foto fue eliminada de Facebook, en Twitter sigue publicada.