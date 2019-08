Por pésimo servicio familia abandona restaurante; el dueño los ataca

CIUDAD DE MÉXICO

Seguramente en alguna ocasión has tenido una mala experiencia en restaurante, o la comida fue mala o el servicio lento.

Esto le pasó a una familia española en un restaurante en Albania. De acuerdo con información de medios locales, el pasado 15 de agosto decidieron acudir al restaurante ‘Panorama’, un local que presume tener ‘la mejor comida mediterránea de la costa’. Para su mala suerte, el servicio se retrasó muchísimoy mejor optaron por ir a comer a otro sitio.

Esto provocó la ira del dueño, quien al ver que se ibanse lanzó contra el capo de su vehículo y rompió el parabrisas.

En la grabación, publicada en Twitter por el periodista Vincent Triest, se pueden escuchar los gritos de la familia, quienes intentaban convencer al atacante que se calmara.

Extreme road rage caught on camera in Albania, after an Albanian restaurant owner attacked a group of Spanish tourists.

El propietario permaneció unos seis minutos en el capó del coche. Después de viajar de esta manera unos tres kilómetros intentó abrir la puerta del conductor y atacarlo. En un mal movimiento resbaló y fue cuando los turistas pudieron acelerar y escapar.

Después del incidente, el ministro de Turismo del país, Blendi Klosi, se reunió con los turistas y les pidió disculpas por lo ocurrido.