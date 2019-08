Juez va tras esposa de Carlos Ahumada; el empresario argentino lo confirma

CIUDAD DE MÉXICO.

El empresario argentino Carlos Ahumada, quien fue liberado este domingo por un juez tras pasar 48 horas en prisión en Argentina, acusó que en México el juez Felipe de Jesús Delgadillo no sólo lleva el caso de Rosario Robles y sus omisiones frente a la Sedesol y Sedatu, sino que también lleva un asunto en el que su esposa se ve involucrada.

Se trata de un caso relacionado con una carpeta de investigación sobre Cecilia Gurza por un presunto fraude durante el ejercicio fiscal de 2011, basado en una opinión contable de la entonces Procuraduría General de la República y retomada por la FGR, así como por la subprocuraduría fiscal.

Es alarmante porque el caso de mi esposa le cayó al juez, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna. El juez fijó de manera rapidísima la audiencia el 6 de agosto para que Cecilia compareciera ante él, pero ella no fue porque su estado de salud es muy delicado”, dijo el empresario a Ciro Gómez Leyva.

De acuerdo con diversas versiones judiciales, las investigaciones conducidas por la FGR son por unos depósitos en la cuenta bancaria de Gurza, producto de los recursos obtenidos por la venta de un inmueble que tenía en Topilejo.

Este diario hizo una revisión en juzgados y tribunales federales para saber si Gurza o su defensa han tramitado algún tipo de recurso judicial en contra de las indagatorias de la FGR o bien contra el juez Felipe Delgadillo, sin embargo, aún no existe recurso alguno.

En 2004, el empresario causó un cisma en la izquierda política de México al aparecer en los videoescándalos, en los que dio dinero a perredistas como René Bejarano, esposo de la actual diputada federal Dolores Padierna. Por este caso huyó a Cuba, pero fue extraditado y permaneció preso hasta 2007.

Ahumada reveló que su breve arresto en Argentina es parte de una “persecución” iniciada el sexenio pasado, cuando la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, le advirtió que haría todo lo posible por destruirlo.

Mientras su hijo se encontraba fuera, un grupo de asaltantes ingresó a la casa del empresario argentino, Carlos Ahumada Kurtz, la cual se ubica en la colonia San Ángel, llevándose dos cajas fuertes con documentación, una de las cuales, se calcula que tendría un peso superior a los 100 kilogramos.

Los hechos ocurrieron durante el transcurso del domingo y después de las 22:45 horas fue presentada una denuncia penal por Miguel Ángel Guzmán Cortés, apoderado legal de Cecilia Gurza Guzmán, esposa de Ahumada.

Según la carpeta de Investigación CI-FAO/AO4/UI2SD/3577/08-2019, iniciada por robo a casa habitación sin violencia, Carlos Emiliano Ahumada Gurza salió del inmueble dejándolo solo y con todos los accesos cerrados bajo llave para realizar unos pendientes y regresó a las 22:45 horas.

Ahumada Gurza, según Imagen Noticias, con Ciro Gómez Leyva, explicó a los policías cómo se efectuó el robo.

Carlos Emiliano Ahumada, hijo del empresario argentino, mostró a la policía cómo se metieron a robar en su domicilio de San Ángel. Fotos: Imagen Noticias

-Gerardo Jiménez

La defensa de Rosario Robles presentó una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para la remoción del juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna por sus acciones y supuestas irregularidades que culminaron en la vinculación a proceso y prisión preventiva justificada de la exfuncionaria federal.

El abogado Julio Hernández Barros expuso que también en los próximos días presentarán una demanda de amparo para buscar frenar las determinaciones de Delgadillo Padierna en la audiencia de vinculación a proceso que afectaron a la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social.

Además, “conociendo de sus lazos familiares con la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna, resolvió no sólo vincular a proceso a su defendida, sino enviarla a prisión aun cuando el delito no amerita se le prive de su libertad”.

En entrevista, el defensor detalló que un juez federal notificó ayer lunes la concesión de una suspensión provisional que impide, de momento, que el equipo legal de la exfuncionaria entregue a las autoridades una copia certificada del acta de entrega-recepción de la Sedesol de Robles a José Antonio Meade.

El juez federal, el Juzgado Décimo, consideró que esta defensa no tenía la obligación de presentar ese documento por el momento, en lo que se resuelve el amparo, no presentemos ese escrito, es un escrito que ya presentamos en su ocasión ante el propio juez y que nos lo requiere en copia certificada y más allá de cualquier consideración de orden jurídico, creemos que el juez no tiene derecho a pedir que presentemos absolutamente nada”, explicó.