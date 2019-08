Presentan queja contra juez que lleva el caso de Rosario Robles

CIUDAD DE MÉXICO.

La defensa de Rosario Robles presentó una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para la remoción del juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna por sus acciones y supuestas irregularidades que culminaron en la vinculación a proceso y prisión preventiva justificada de la exfuncionaria federal.

El abogado Julio Hernández Barros expuso que también en los próximos días presentarán una demanda de amparo para buscar frenar las determinaciones de Delgadillo Padierna en la audiencia de vinculación a proceso que afectaron a la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social.

Además, “conociendo de sus lazos familiares con la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna, resolvió no sólo vincular a proceso a su defendida, sino enviarla a prisión aun cuando el delito no amerita se le prive de su libertad”.

En entrevista, el defensor detalló que un juez federal notificó ayer lunes la concesión de una suspensión provisional que impide, de momento, que el equipo legal de la exfuncionaria entregue a las autoridades una copia certificada del acta de entrega-recepción de la Sedesol de Robles a José Antonio Meade.

El juez federal, el Juzgado Décimo, consideró que esta defensa no tenía la obligación de presentar ese documento por el momento, en lo que se resuelve el amparo, no presentemos ese escrito, es un escrito que ya presentamos en su ocasión ante el propio juez y que nos lo requiere en copia certificada y más allá de cualquier consideración de orden jurídico, creemos que el juez no tiene derecho a pedir que presentemos absolutamente nada”, explicó.