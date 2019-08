Busca López Obrador dar más becas a estudiantes

CIUDAD DE MÉXICO

Al arrancar el ciclo escolar 2019-20120, el presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que su gobierno tiene la intención de ampliar el número de becas a estudiantes en el país.

Incluso, el mandatario consideró la posibilidad de otorgar apoyos económicos a estudiantes que cursan su educación en escuelas privadas, luego de que se les rechazó de toda opción pública.

Anunció lo anterior tras preguntarle si prevé su gobierno en el futuro otorgar incentivos adicionales a aquellos estudiantes con mejor aprovechamiento y que asisten regularmente a sus colegios.

De acuerdo con el jefe del Ejecutivo federal, el criterio para otorgar la beca a los alumnos no tiene que ver con su desempeño académico, sino con el nivel de pobreza y marginalidad que se vive en sus comunidades de origen.

“Esto lo vamos a ir ampliando para que se cubra cada vez más, para que cada vez más estudiantes tengan becas y no abandonen la escuela, porque muchos no terminan; la deserción escolar tiene que ver con la pobreza, con el que no tiene para ir a la escuela”, comentó.

Para ampliar la base de estudiantes con beca dijo que será necesario seguir ahorrando, mantener la austeridad y crecer económicamente, aunque a muchos no les guste.

“En el nivel medio superior es a todos los estudiantes de educación pública, no incluye a estudiantes de escuelas particulares, hay esa demanda, porque hay muchos jóvenes que estudian en universidades particulares porque no tienen otra opción y requieren de la beca, y eso se está considerando, pero primero son cuatro millones aproximadamente de estudiantes de nivel medio superior, todos, es universal”, detalló el presidente.

Insistió en que los apoyos económicos se dan a los niños y jóvenes porque la educación es la base del desarrollo y permitirá a las futuras generaciones tener mejores condiciones de vida y un mejor ejercicio de sus libertades.

Finalmente, dijo que en lo que va de su gobierno se han entregado 30 millones de becas a estudiantes de todos los niveles académicos.