Rescatan a perrita con el hocico amarrado con cinta

Hay personas a las que no les gustan los perros y está bien, lo que no lo está es que por esa razón se dediquen a maltratarlos e incluso causarles muertes lentas y dolorosas.

Recientemente se dio a conocer que en Madison, Ohio (Estados Unidos), un residente encontró en la carretera a una perrita con el hocito atado con cinta adhesiva y una profunda cortada en la garganta.

El hecho que ocurrido el pasado 17 de agosto, ha suscitado la reacción de las autoridades y la indignación de los animalistas.

Esto es terrible. Las palabras no pueden describir el disgusto que estoy sintiendo en este momento, trabajaremos diligentemente para encontrar quién hizo esto y hacer justicia”, afirmó el ‘sheriff’ del condado de Butler, Richard Jones, en un comunicado.

De acuerdo con las autoridades, el can fue llevado a un veterinario local en donde, además de ser tratada por sus heridas, se le descubrió un chip subcutáneo que contenía información sobre su procedencia. Los datos recuperados la ubican en el refugio HART Rescue de la ciudad de Cincinnati, en el suroeste del estado. Sin embargo, miembros de esa institución afirmaron que el can había sido “adoptada” en 2011.

El pasado sábado la Policía aseguró que la perrita se encuentra mejor de salud y que se está trabajando en mejorar sus condiciones de vida.

Amo a los animales y tomo estos casos muy en serio”, reiteró el comisario Jones en Twitter.

Just a little update..her name is Dani and she is doing well. I love animals and take these cases very serious…I will keep you updated on her progress..

