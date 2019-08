¿Harry Potter es comunista?, eso aseguran algunos fans

CIUDAD DE MÉXICO

Harry Potter siempre da de qué hablar, si no es por sus protagonistas es por la polémica que causa frecuentemente J.K Rowling en sus redes sociales con sus declaraciones contra Trump.

Recientemente se dio a conocer que algunos fans aseguran que la película es comunista, bueno, más especificamente Hagrid, el amigo de los chicos magos.

En redes se viralizó una escena de Harry Potter y el Prisionero de Azkaban, dirigida por Alfonso Cuarón, en la que se ve una hoz y un martillo.

Se trata de un fragmento de pocos segundos en el que se puede ver a Hermione Granger en la cabaña de Hagrid. En ese momento en el fondo aparecen dichos elementos que formaban parte de la bandera de la Unión Soviética y son considerados -hasta la fecha- como un símbolo del comunismo.

Un usuario de Twitter difundió dicha captura la semana pasada.

Estaba viendo la tercera película de Harry Potter y noté esto y por eso todos ustedes ahora tienen que dar ‘me gusta’ a esto”, afirmó el internauta.



Was watching the third Harry Potter movie and noticed this, so you all have to like it now



Varios usuarios respondieron a la publicación con memes y chistes.

Eres un comunista, Harry”, escribió un internauta, cambiando así la famosa frase dicha por Hagrid en la primera película de la saga, -‘Eres un mago, Harry’- y publicó una imagen en la que la cicatriz del joven mago en forma de un rayo fue cambiada por la hoz y el martillo



"You're a communist harry."



"A what?"



Al mismo tiempo, otros usuarios hicieron hincapié sobre los posibles vínculos del guardabosques de Hogwarts con el comunismo.

Siempre supe que Hagrid era Karl Marx”, señaló el autor de un comentario.



Was watching the third Harry Potter movie and noticed this, so you all have to like it now



I always knew Hagrid was Karl Marx