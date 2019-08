Amenazan a director de seguridad de reclusorios CDMX con manta en Periférico

La Procuraduría capitalina inició una carpeta de investigación luego del hallazgo de una cabeza de cerdo, sobre una manta con amenazas al director de seguridad de los 13 centros penitenciarios de la Ciudad de México, Pablo López Jaramillo.

La dependencia informó en su cuenta de Twitter que el Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Iztapalapa inició las investigaciones para dar con los responsables de las amenazas en contra del funcionario.

La manta fue localizada la mañana de jueves sobre un puente peatonal ubicado sobre Periférico y Ermita.

No está dirigida a mí, está dirigida al coordinador de reclusorios, es por un tema de los reclusorios , tengo conocimiento, ahorita deben estar los peritos ya retirando”, señaló Jesús Orta, secretario de Seguridad Ciudadana.

Dijo que se reforzó la vigilancia con apoyo de la Guardia Nacional.

Hay gente desplegada tanto de la Procuraduría, de la propia Policía que fue la que tuvo la primera atención al tema y de la Guardia Nacional que está presente allá en Iztapalapa. No es un grupo en particular, no está firmada, simplemente habla que se está beneficiando a ciertas personas”, refirió el secretario Orta.