Jéremy Menez anuncia su salida del América

CIUDAD DE MÉXICO.

El francés Jéremy Menez anunció su salida del América, luego de militar dos temporadas con las Águilas.

Quería agradecer a los fanáticos por la increíble bienvenida que me dieron. Me gustaría agradecer al club por su dedicación y habilidades y a todos mis compañeros con los que jugué. Nunca te olvidaré Vamos América somos Aguillas”, fue el mensaje que publicó en Instagram.

El pasado martes, Miguel Herrera reiteró que no iba a contar con el francés por su actitud, a pesar de las lesiones que sufría el cuadro de Coapa.

“No quiero un jugador de una semana, de un partido, quiero un jugador que entrene como entrenan todos; que esté, que levante la mano. Si no hace eso, podrá ser Maradona, Pelé o Messi, pero si no quiere, no lo voy a usar”, dijo.

