Diego Luna entrega carta en Palacio Nacional, por víctimas de desaparición forzada

El actor mexicano Diego Luna acudió a Palacio Nacional este viernes 30 de agosto, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, y entregó una carta con más de cien mil firmas que exigen al Gobierno federal identificar y buscar a los desaparecidos en México.

En declaraciones a FOROtv, el actor dijo que hay que apoyar a las familias que buscan a sus desaparecidos.

Hay que amplificar las voces y las demandas de estas familias, hay que amplificar el reclamo que están haciendo. No podemos ser indiferentes al dolor de todas estas familias. No es normal que haya más de 37 mil cuerpos en este país que no han sido identificados, no es normal que haya más de 40 mil desaparecidos. No podemos acostumbrarnos a esto. No podemos aceptar esto como nuestra realidad”.