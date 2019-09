Buscaron por 12 horas cuerpo de joven que cayó de trajineras

CIUDAD DE MÉXICO.

El rescate del joven que cayó el domingo por la tarde de una trajineraen el canal de Nativitas al hallarse en aparente estado de ebriedad, se prolongó por aproximadamente 12 horas, el cuerpo fue localizado a más de un kilómetro de distancia, sobre la corriente del Canal Nacional.

El jefe de la policía capitalina, Jesús Orta Martínez admitió que no existen los debidos protocolos de Protección Civil para atender estas emergencias y también que en ese momento no se encontraba cerca una unidad de la Policía Ribereña.

Sí hay elementos, están recorriendo los canales de una manera constante, en este caso en particular en donde se dio ese hecho, no estaba cerca una unidad de la (Policía) Ribereña, una lancha, ya se dan cuenta hasta después, cuando no lo encontraban y es cuando inician las labores de búsqueda.