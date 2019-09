Hombre cae de grada sobre niña de 13 años; queda grabado

CIUDAD DE MÉXICO

En los estadios pueden ocurrir muchas cosas, desde peleas hasta estampidas humanas, por esta razón, siempre es importante mantenerse alerta.

Recientemente se dio a conocer que en un estadio de Brasil, un joven de 23 años cayó sobre una niña de 13 desde aproximadamente 25 metros desde una grada.

De acuerdo con información de UOL Esporte, se disputaba un partido entre Sao Paulo y el Gremio de Porto Alegre.

Aunque tuvieron que ser trasladados al hospital de emergencia, por fortuna ambos sobrevivieron.

AS ALTURAS: Torcedor que caiu da arquibancada do estádio do Morumbi passa bem; veja vídeo

El redes se ha viralizado el momento de la impactante caída.

ESTREMECEDOR: terrible caída de un hincha desde la tercera bandeja del Morumbí en el duelo entre San Pablo y Gremio. El fanático quedó internado luego de que la dirigencia del Tricolor le preste atención médica inmediata. Hay otra persona herida.