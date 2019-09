Le propuso matrimonio a su novia durante un mes; ella NO se percató

CIUDAD DE MÉXICO

En estos tiempos hay que tener mucho valor para casarse.

No lo decimos, solo por el compromiso que representa unir tu vida con la de alguien, sino porque también pedir matrimonio requiere de mucha valentía.

Algunos lo hacen de maneras tradicionales, pero otros se arriesgan demasiado. Un claro ejemplo es Edi Okoro, de 30 años, originario de Herefordshire en Inglaterra, quien durante un mes le pidió matrimonio a su novia sin que ella se diera cuenta.

¿Cómo lo hizo? El novio tomó fotos de su novia Cally en varios lugares con el anillo cerca. Muuuy cerca, pero en ningún momento ella lo notó.

La idea era tomar fotos en escenarios más atrevidos, hasta que encontrara el momento perfecto para proponer, o hasta que me atraparan, ¡en ese momento lo propondría!”, fue parte del mensaje que acompañó el álbum de Facebook.

Estas son algunas de las fotos que compartió Edie:

Fotos: Facebook Edi Okoro

Por último, mencionó que al fin se decidió a hacer la propuesta, ¡y ella dijo que sí!

Nos comprometimos y no me descubrieron, pero cómo lo hice es otra historia. Nos tomamos esta foto poco después de que ella dijo Sí. No supo de estas fotos hasta semanas después”.