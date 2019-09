¡Milagro! Pastor sobrevive tras dispararse una lanza en la cara

CIUDAD DE MÉXICO

Los accidentes están a la orden del día, un mínimo descuido o distracción pueden cambiarte la vida por completo.

Recientemente se dio a conocer el caso de un pastor que sobrevivió de milagro luego de dispararse accidentalmente la cara con una lanza de pesca mientra buceaba.

De acuerdo con información de medios locales, el tragico incidente ocurrió el pasado 31 de agosto, según su relato, estaba pescando cuando una ola hizo que apretara por error el gatillo.

La lanza le atravesó el rostro, pasándole por detrás de los globos oculares, pero sin afectar al cerebro ni a la vista.

Cuando intenté girar la cabeza, no pude y me di cuenta de que era una lanza. Me las arreglé para ponerme de pie, y solo pensé en permanecer consciente. Grité para que la gente me ayudará mientras me dirigía a la orilla”, contó Connie Hallowell.