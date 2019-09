Mujer prefirió donar su riñón a un desconocido que a su abuelo… y con justa razón

ESTADOS UNIDOS.

Siempre se debe hacer lo correcto sin importar de quién se trate.

Por mucho tiempo escuché que ‘la familia, siempre va a ser la familia’ no importa que hagan ni cómo se comporten.

Pero, sinceramente, jamás me terminó de cuadrar esa idea, para mí era como decir que tienes que amar a alguien solo por tener tu misma sangre y no es así.

Al parecer, no soy la única que lo piensa.

En el grupo de Facebook, ‘I dream of being this petty’, una mujer contó que se negó a donarle un riñón a su abuelo, aun cuando ella era la única compatible de la familia.

Esto podría sonar muy cruel, pero nada de eso. La razón por la que se negó a donarle un órgano a su abuelo fue que el hombre era pedófilo y miembro del Ku Klux Klan, una sociedad estadounidense de extrema derecha que promueve la supremacía blanca.

Mi abuelo murió cuando yo tenía 16 años porque me negué a darle un riñón. Solo yo era compatible. Me negué porque él estaba en el Klan y molestaba niños, y no tengo riñones para pedófilos y miembros del Klan”.

Contó que el mismo día que el hombre murió se registró para ser donante, por lo que ahora donará uno de sus riñones a un completo desconocido.