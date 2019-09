Piden anular matrimonio entre niña de 9 años y hombre de 28

Autoridades iraníes piden que se anule el matrimonio entre una niña de 9 años y un hombre de 28 años.

El tribunal islámico del condado de Bahmai, en Irán, recibió la solicitud de las autoridades para anular el matrimonio entre una niña de 9 años y un hombre de 28 años, que se casaron a finales de agosto.

La petición se hizo después de que la periodista Babak Taghvaee difundió fotos y videos de la boda en su cuenta de Twitter.

El material también retomado por Masih Alinejad, defensora de las mujeres iraníes.

En Irán, las leyes prohíben que las niñas menores de 13 años contraigan nupcias.

Taghvaee también difundió la identidad del sujeto y mencionó que es parte de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, que es la mayor organización militar de ese país.

El nombre de este pedófilo de 28 años es Milad (Shahrokh) Cheshani. Es miembro de la milicia Basij. La niña es Fátima Sayyadi. Milad Cheshani recibió permiso de la corte islámica para casarse con esta niña menor de edad”,

… señaló.

Luego de que las identidades del hombre y la niña se hicieron públicas, el tribunal convocó al clérigo chiíta que autorizó el matrimonio y a los padres de la menor, para que sean procesados por este acto ilícito.