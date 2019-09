‘Revisen bodegas, pueden ahorrar y no comprar’, dice AMLO al presentar gastos en insumos del avión presidencial

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, presentó en su conferencia de prensa matutina de este viernes los gastos en insumos del avión presidencial y pidió revisar las bodegas, ya que pueden ahorrar y no comprar.

Desde Palacio Nacional, el mandatario federal destacó que hay quienes todavía se aferran al mismo sistema de corrupción y de excesos, “de vez en cuando hay que darles un tengan para que aprendan”.

El presidente de México presentó gráficas con los gastos que se hicieron en insumos para vuelos presidenciales, uno del 6 de julio de 2018 incluye un pago de 24 mil 360 pesos por 70 cajas de papel higiénico, además un pago por 11 mil 20 pesos por 100 galones de detergente neutro.

AMLO dijo que el sistema político llamado neoliberalismo impuesto desde hace 36 años tiene como característica principal la corrupción, además de dejar al pueblo en desamparo.

El mandatario federal argumentó que su gobierno lucha para acabar con la corrupción ‘arriba y abajo’, además detalló que deben ser considerados como delito grave la doble facturación, así como otros mecanismos.

El presidente de México dijo que la corrupción es delito grave y no hay derecho a fianza.

La corrupción durante 25 años no era considerada como delito grave, ahora sí, el corrupto no puede salir bajo fianza, no era delito grave el delito electoral, ahora sí, además no era delito grave el robo de combustible, pero ahora sí no hay derecho a fianza”.